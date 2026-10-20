Творческа работилница в РИМ - Сливен и тази събота

Има градове, в които просто живееш.
И има един град, който живее в теб.
Нашият Сливен.
С вятъра от Карандила, с шепота на старите калдъръми, със силата на войводите и с мекотата на майчината песен.
По повод празника на града ни - Димитровден, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен Ви кани да спрем за миг. Да се върнем назад, за да си спомним кои сме. И да погледнем напред с любов.
Защото Сливен не е само вчера. Сливен не е само днес.
Сливен сме ние.
Ела. Историята те чака.
Кога: 24 октомври, събота, от 10:00 до 12:00 ч. или от 14:00 до 16:00 ч.
Къде: сградата на РИМ - Сливен
Необходимо е предварително записване на тел. 0879514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.
Очакваме Ви!