Творческа работилница в РИМ - Сливен и тази събота

20.10.2026 09:57 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 64

Има градове, в които просто живееш.

И има един град, който живее в теб.

Нашият Сливен.

С вятъра от Карандила, с шепота на старите калдъръми, със силата на войводите и с мекотата на майчината песен.

По повод празника на града ни - Димитровден, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен Ви кани да спрем за миг. Да се върнем назад, за да си спомним кои сме. И да погледнем напред с любов.

Защото Сливен не е само вчера. Сливен не е само днес.

Сливен сме ние.

Ела. Историята те чака.

Кога: 24 октомври, събота, от 10:00 до 12:00 ч. или от 14:00 до 16:00 ч.

Къде: сградата на РИМ - Сливен

Необходимо е предварително записване на тел. 0879514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.

Очакваме Ви!