Николай Йонков Гутов от 5. „б“ клас завоюва златен медал и купа на световното първенство по шотокан карате – до (SKDUN), проведено от 15 до 18 октомври в Линяно, Сабиадоро, Италия.
Със своето отлично представяне Николай постигна впечатляващ успех и достойно се нареди сред най-добрите състезатели в престижния международен форум.
Постижението е повод за гордост и заслужено признание за труда, постоянството и упоритите тренировки. Успехът на Николай е вдъхновение за неговите съученици и доказателство, че с воля, дисциплина и целеустременост мечтите се превръщат в реалност.
Поздравления за Николай! Пожелаваме му още много спортни успехи, нови отличия и покорени върхове!