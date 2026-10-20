20.10.2026 15:55 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 65

Николай Йонков Гутов от 5. „б“ клас завоюва златен медал и купа на световното първенство по шотокан карате – до (SKDUN), проведено от 15 до 18 октомври в Линяно, Сабиадоро, Италия.

Със своето отлично представяне Николай постигна впечатляващ успех и достойно се нареди сред най-добрите състезатели в престижния международен форум.

Постижението е повод за гордост и заслужено признание за труда, постоянството и упоритите тренировки. Успехът на Николай е вдъхновение за неговите съученици и доказателство, че с воля, дисциплина и целеустременост мечтите се превръщат в реалност.

Поздравления за Николай! Пожелаваме му още много спортни успехи, нови отличия и покорени върхове!