20.10.2026 16:03 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 65

Исторически успех за ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен! За първи път нашият отбор се класира на първо място в турнира и спечели Купата на кмета по футбол за ученици от V–VII клас.

Нашите футболисти показаха отлична игра, отборен дух и заслужено стигнаха до върха.

Резултатите от срещите:

- ОУ „Елисавета Багряна“ – СУ „Константин Константинов“ – 5:1

- ОУ „Елисавета Багряна“ – ОУ „Христо Ботев“ – 3:1

- Полуфинал: ОУ „Елисавета Багряна“ – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 4:0

- Финал: ОУ „Елисавета Багряна“ – ППМГ „Добри Чинтулов“ – 5:1

Поздравления за нашите момчета и техния ръководител г-н Николай Колев! Радваме се на този успех и вярваме, че той ще бъде вдъхновение за още много спортни постижения!

Гордеем се с вас, шампиони!