Исторически успех за ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен! За първи път нашият отбор се класира на първо място в турнира и спечели Купата на кмета по футбол за ученици от V–VII клас.
Нашите футболисти показаха отлична игра, отборен дух и заслужено стигнаха до върха.
Резултатите от срещите:
- ОУ „Елисавета Багряна“ – СУ „Константин Константинов“ – 5:1
- ОУ „Елисавета Багряна“ – ОУ „Христо Ботев“ – 3:1
- Полуфинал: ОУ „Елисавета Багряна“ – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 4:0
- Финал: ОУ „Елисавета Багряна“ – ППМГ „Добри Чинтулов“ – 5:1
Поздравления за нашите момчета и техния ръководител г-н Николай Колев! Радваме се на този успех и вярваме, че той ще бъде вдъхновение за още много спортни постижения!
Гордеем се с вас, шампиони!