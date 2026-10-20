20.10.2026 16:05 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 60

Цветовете, въображението и любовта към родния град донесоха заслужено признание на Алмира Хесн Абдул Раззак Мусли от III клас на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен. Тя спечели III място във втора възрастова група на традиционния конкурс за детска рисунка „Аз и моят град“.

Награждаването и откриването на изложбата с отличените творби се състояха днес, 20 октомври, в къща „Миркович“. Конкурсът се организира за 32-ри пореден път от Община Сливен в партньорство с Художествена галерия „Димитър Добрович“. Тази година участниците пресъздадоха своите идеи в контекста на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание.

Сред многобройните детски рисунки творбата на Алмира заслужено намери място сред отличените. Нейният успех е доказателство, че детският талант, съчетан с вдъхновение и смелост да изразиш себе си, може да впечатлява и да печели признание.

Поздравяваме Алмира за прекрасното постижение! Пожелаваме ѝ да продължава да рисува света с въображение, да открива красотата в малките неща и да постига още много творчески успехи!

Браво, Алмира! Гордеем се с теб!