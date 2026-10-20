Стартира изграждането на високотехнологичен батериен парк в Твърдица

20.10.2026 18:15 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 44 минути | 48

В индустриалната зона на град Твърдица днес бе даден официален старт на строителството на „Батериен парк Твърдица“ – иновативно съоръжение за съхранение на електрическа енергия. На церемонията по първа копка присъстваха министър-председателят Румен Радев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Домакини на събитието бяха кметът на община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева и областният управител на област Сливен Михаил Кашеров, а сред официалните гости бяха представителите на коалиция „Прогресивна България“ за област Сливен – Весела Момчева-Таун, Димитър Кънев, Ивайло Христов и Валентин Петров.

Новото съоръжение, проектирано с капацитет 300 MWh въз основа на технологията Tesla Megapack 2XL, се очаква да бъде напълно завършено и въведено в експлоатация през следващата година. Инвестицията ще превърне община Твърдица и област Сливен в едни от ключовите пионери в модерната енергийна трансформация на страната.