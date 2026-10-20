20.10.2026 22:43 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди около 1 час | 46

Математиката може да бъде истинско приключение

В един от поредните часове по ИУЧ по математика 6.а клас доказа, че математиката далеч не е само сухи формули и задачи на дъската. Под ръководството на своя преподавател, г-жа Павлова, шестокласниците превърнаха часа за упражнение и затвърждаване на знанията за рационални числа (събиране, изваждане и умножение) в оспорвана и вълнуваща игра.

Часът се проведе по иновативния модел „1:1“ (1 към 1) – всеки ученик разполагаше със собствен лаптоп, което позволи пълно потапяне в дигиталното учене и персонализиран темп на работа.

Учениците се впуснаха в различни интерактивни предизвикателства:

• Играта „Стани богат“, където с точни пресмятания и логическо мислене децата „печелеха“ виртуални суми, отговаряйки на въпроси с повишаваща се трудност.

• Забавната мисия „Румсървис“, в която с помощта на устройствата си учениците „пътуваха“ с асансьор из огромния хотел-небостъргач – от подземния етаж -20 чак до +150-ия етаж. Чрез преминаването през отрицателните и положителните нива те по естествен и практически начин затвърдиха правилата за събиране и изваждане на числа с различни знаци.

Атмосферата в класа беше изключително динамична и заредена с позитивна енергия. Шестокласниците бяха супер активни – работейки на своите лаптопи, те бързаха да решават задачите, а след това с нетърпение излизаха пред интерактивния дисплей, за да демонстрират знанията си и да споделят своите резултати с останалите.

Този час показа, че когато ученето се съчетае с модела „1:1“, игровия метод и съвременните технологии, математиката става любима, разбираема и невероятно забавна!