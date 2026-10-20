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Математиката може да бъде истинско приключение

, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди около 1 час | 46

Математиката може да бъде истинско приключение

Математиката може да бъде истинско приключение

В един от поредните часове по ИУЧ по математика 6.а клас доказа, че математиката далеч не е само сухи формули и задачи на дъската. Под ръководството на своя преподавател, г-жа Павлова, шестокласниците превърнаха часа за упражнение и затвърждаване на знанията за рационални числа (събиране, изваждане и умножение) в оспорвана и вълнуваща игра.

Часът се проведе по иновативния модел „1:1“ (1 към 1) – всеки ученик разполагаше със собствен лаптоп, което позволи пълно потапяне в дигиталното учене и персонализиран темп на работа.

Учениците се впуснаха в различни интерактивни предизвикателства:

• Играта „Стани богат“, където с точни пресмятания и логическо мислене децата „печелеха“ виртуални суми, отговаряйки на въпроси с повишаваща се трудност.

• Забавната мисия „Румсървис“, в която с помощта на устройствата си учениците „пътуваха“ с асансьор из огромния хотел-небостъргач – от подземния етаж -20 чак до +150-ия етаж. Чрез преминаването през отрицателните и положителните нива те по естествен и практически начин затвърдиха правилата за събиране и изваждане на числа с различни знаци.

Атмосферата в класа беше изключително динамична и заредена с позитивна енергия. Шестокласниците бяха супер активни – работейки на своите лаптопи, те бързаха да решават задачите, а след това с нетърпение излизаха пред интерактивния дисплей, за да демонстрират знанията си и да споделят своите резултати с останалите.

Този час показа, че когато ученето се съчетае с модела „1:1“, игровия метод и съвременните технологии, математиката става любима, разбираема и невероятно забавна!

Снимки

Математиката може да бъде истинско приключение
Математиката може да бъде истинско приключение
Математиката може да бъде истинско приключение
Математиката може да бъде истинско приключение
Математиката може да бъде истинско приключение
Математиката може да бъде истинско приключение
Математиката може да бъде истинско приключение
Математиката може да бъде истинско приключение
Математиката може да бъде истинско приключение

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