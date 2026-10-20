20.10.2026 22:47 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди около 1 час | 55

По повод предстоящия празник 1 ноември — Деня на народните будители — учениците от 6 А клас взеха участие в образователната куест игра „Тайната на изгубения архив“. Занятието се проведе в часа на класа.

Чрез интерактивния сюжет шестокласниците се докоснаха до реални исторически събития и ключови факти за живота и делото на заслужилите български книжовници, просветители и борци за свобода. Разгадавайки сложни загадки и анализирайки исторически данни, учениците работиха в екип, за да „отключат“ изгубения архив.

Инициативата съчета ученето с играта и припомни на всички колко е важно да пазим и почитаме завета на тези, които са съградили духовността ни. Поздравления за 6.а клас за отличната работа и проявената съобразителност!