ОУ „Панайот Хитов“ в битка за Купата на кмета на Сливен

20.10.2026 22:52 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди около 1 час | 49

На 19.10.2026г. ученици от прогимназиалния етап на ОУ "Панайот Хитов" се включиха в петото издание на турнира Купата на кмета , организиран по случай 26 октомври, празникът на град Сливен. Младите ни футболни лъвчета се впуснаха стремглаво в надпреварата и дадоха всичко от себе си, за да представят достойно училището ни. Утре е ред на отбора ни по баскетбол. Пожелаваме на всички участници спортни успехи и нека не се отказват пред трудностите, а да ги покоряват с лекота и целеустременост!