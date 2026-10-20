В навечерието на Димитровден, талантливите ни художници се представиха чудесно в 32-то издание на общоградският конкурс за рисунка „Аз и моят град“! На церемонията по награждаване в двора на галерия „Миркович“, нашите ученици обраха почти всички награди в своята категория- V-VI клас. Наградени от заместник-кмета г-жа Пепа Чиликова , и съпътствани с много аплодисменти бяха:
Еда Адилова- 1во място
Доника Иванова-2ро място
Сюлейман Коруджиев- поощрителна награда
С прекрасното си участие се отличиха и Грейс Йорданова, Елеонора Кирева, Мария Ралчева, Виктория Иванова, Силвия Димитрова!
ГОРДЕЕМ СЕ С ВСИЧКИ ВАС!!!