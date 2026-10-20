20.10.2026 22:57 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди 46 минути | 51

В навечерието на Димитровден, талантливите ни художници се представиха чудесно в 32-то издание на общоградският конкурс за рисунка „Аз и моят град“! На церемонията по награждаване в двора на галерия „Миркович“, нашите ученици обраха почти всички награди в своята категория- V-VI клас. Наградени от заместник-кмета г-жа Пепа Чиликова , и съпътствани с много аплодисменти бяха:

Еда Адилова- 1во място

Доника Иванова-2ро място

Сюлейман Коруджиев- поощрителна награда

С прекрасното си участие се отличиха и Грейс Йорданова, Елеонора Кирева, Мария Ралчева, Виктория Иванова, Силвия Димитрова!

ГОРДЕЕМ СЕ С ВСИЧКИ ВАС!!!