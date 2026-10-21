ТОЛЕРАНТНОСТТА ЗАПОЧВА С НАС – СЪРЦА, КОИТО ИЗГРАЖДАТ МОСТОВЕ, А НЕ СТЕНИ.

21.10.2026 10:23 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 21 минути | 4

През изминалата седмица учениците от I „а“, V „а“ и V „б“ клас се включиха в инициативи, посветени на превенцията на насилието и тормоза в училище. Чрез беседи, занимателни тренинги и образователни игри, водени от училищния психолог Деяна Михова, те откриха колко е важно да приемаме различията и да се отнасяме един към друг с уважение и разбиране.

Основното послание на срещите беше ясно: всеки от нас е уникален и именно различията ни правят света по-богат и интересен. Начинът, по който мислим, изглеждаме или се справяме с предизвикателствата, не бива да ни разделя, а да ни помага да се учим един от друг.

Заедно учениците си припомниха, че понякога една добра дума, подадена ръка или малък жест на внимание могат да променят нечий ден. Защото толерантността не е само послание, а избор, който правим всеки ден – в думите, постъпките и отношението си към другите.

Нека изграждаме мостове на приятелство и разбирателство, вместо стени от предразсъдъци! Нека бъдем по-добри, по-търпеливи и по-съпричастни, за да превърнем училището в място, където всеки се чувства приет, уважаван и значим.