СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 22.10.2026

3.8.2026 30.10.2026 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно/основно
1.8.2026 30.10.2026 1 ПРОДАВАЧ, ПОКУПКИ ПО ТЕЛЕФОН СЛИВЕН висше
5.8.2026 30.10.2026 1 ГЛАДАЧ СЛИВЕН средно
6.8.2026 30.10.2026 1 ПИЦАР СЛИВЕН средно
6.8.2026 2.11.2026 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГ СЛИВЕН висше
7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛАЙФИСТ СЛИВЕН средно
7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
17.8.2026 30.10.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно
17.8.2026 30.10.2026 1 НАЧАЛНИК СКЛАД СЛИВЕН средно
17.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно/основно
24.8.2026 24.10.2026 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно
1.9.2026 30.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
8.9.2026 30.10.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
16.9.2026 30.10.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно/начално
16.9.2026 30.10.2026 1 ДАРАКЧИЯ СЛИВЕН основно/начално
16.9.2026 30.10.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ПАСАЖИСТ СЛИВЕН основно/начално
18.9.2026 20.10.2026 1 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
21.9.2026 30.10.2026 1 ХИГИЕНИСТ ГЛУШНИК начално/основно
21.9.2026 30.10.2026 1 ОФИС АСИСТЕНТ ГЛУШНИК средно /висше
21.9.2026 30.10.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно
12.10.2026 27.10.2026 1 АРТ-ТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше
28.9.2026 16.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно
29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
1.10.2026 18.12.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
1.11.2026 31.10.2026 1 СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР СЛИВЕН висше/средно
2.10.2026 30.11.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно
5.10.2026 30.11.2026 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
5.10.2026 30.11.2026 1 ЗИДАРОМАЗАЧ СЛИВЕН средно/основно
5.10.2026 30.11.2026 5 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно
8.10.2026 2.12.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЪРНО СЛИВЕН средно
5.11.2026 30.10.2026 1 САНИТАР СЛИВЕН средно
9.10.2026 18.12.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
9.10.2026 18.12.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно
1.11.2026 29.10.2026 10 ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТ ЯМБОЛ начално/основно
13.10.2026 26.10.2026 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше
1.1.2027 31.12.2026 1 ГОТВАЧ КОНЬОВО средно
1.1.2027 31.12.2026 1 ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ КОНЬОВО средно
17.11.2026 23.10.2026 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА СЛИВЕН висше
17.11.2026 23.10.2026 1 ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ СЛИВЕН средно
2.11.2026 30.10.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно
3.11.2026 23.10.2026 1 УЧИТЕЛ 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше
19.10.2026 30.11.2026 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
21.10.2026 20.12.2026 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно
21.10.2026 5.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР НА МАШИНА NESSCO ЗЛАТИ ВОЙВОДА средно