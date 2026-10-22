22.10.2026 09:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 31 минути | 34

Какво е полезно да знаем, когато избираме мечтаната рокля за сватбата или абитури-ентския бал и какво се случва, когато представата ни се размине с реалността? Отговор на тези въпроси и преглед на практически казуси при покупка, поръчка или наем на облекло за специални поводи дава нов подкаст епизод на „Ние, потребителите“.

Видеото е заснето в столицата на сватбените и балните рокли в България - Асеновград, който се посещава всяка година от стотици бъдещи булки и абитуриентки в търсене на роклята за един от най-важните дни в живота им.

КУПУВАМЕ ГОТОВА РОКЛЯ

Най-лесно би било да имаме късмета още при спирането пред витрина на магазин да харесаме готова рокля, да ни е точно по мярка и да я купим веднага. Макар да изглежда по-лесно от очакваното, има важни детайли, които не трябва да пропускате. Един от тях е цената, която следва да е ясно обявена. Често евентуалните корекции - скъсяване, стесняване, промяна на презрамки или друго, са включени в нея. Уточнете го обаче, защото не навсякъде е така.

Попаднете ли на намаление или специална оферта, проверете каква е крайната цена, условията и причините за отстъпките. Възможно е да има дефект, за който търговецът е длъжен да Ви информира предварително, но в този случай нямате право на рекламация за точно този дефект. Ако по-късно откриете друго несъответствие, това ве-че е различен въпрос.

В случай че откриете дефект след покупката – разпорен шев, проблем с ципа или пад-нали елементи, например – имате право да предявите рекламация. Ако обаче роклята бъде скъсана или повредена при изпробването или по време на сватбата или бала, това вече не е несъответствие на стоката, за което търговецът носи отговорност.

РОКЛЯ ПО ПОРЪЧКА ОТ МАГАЗИНА

Ако имате своя идея как да изглежда роклята, може да поръчате да бъде изработена в специализирано ателие или салон. Предварително уточнете всички детайли – модел, материи и елементи, крайна цена и нейните съставни компоненти, в т.ч. корекции или други услуги. Фиксирайте и срока за ушиването, както и броя и времето на пробите – особено важно, ако не живеете в града. След това поискайте цялата информация да Ви бъде представена писмено – така намалявате риска от недоразумения и улеснявате защитата на правата си, ако нещо се обърка.

Въпреки че готовата рокля е по Ваша поръчка, ако тя не съответства на договореното или има дефект, имате право на рекламация. Осигурете си време за реакция, като подходите към избора и пръчката по-рано.

ПОКУПКА ПО КАТАЛОГ

Вместо да посещавате магазини, може да поръчате от разстояние рокля от каталог – независимо дали е готов модел или ще бъде изработена специално за Вас. Задължително по закон е цената да е посочена до снимката или описанието на роклята. Проверете за нея, както и дали се предвижда доплащане заради индивидуални специфики. Направете поръчката писмено и изискайте писмено потвърждение на всички детайли, свързани с нея! Така при необходимост по-лесно ще докажете какво сте поръчали и какво ви е било доставено. Пазете каталога или снимките на модела, описанието и писмената кореспонденция с търговеца. Когато получите роклята, тя трябва да съответства на представеното в каталога – модел, цвят, материя, размер и всички договорени характеристики. При несъответствие, отново имате право на рекламация.

РОКЛЯ ПОД НАЕМ

Наемането на рокля за специалното събитие позволява избор на по-внушителен и скъп модел, пести средства, грижи по съхранението и риска роклята да бъде облечена само веднъж. Ако изберете този вариант, информирайте се предварително какви са условията – крайна цена, размер на депозита, срок за връщане, почистването и отговорността при петно или повреда.

„В този епизод не говорим за цени, не сравняваме модели и не обсъждаме модни тенденции. Проследяваме най-честите ситуации, с които се сблъскват потребителите около избора и осигуряването на облеклото за специални събития, включително когато решат да се откажат от вече поръчана рокля или шивачите са се забавили с изработката. Целта е да не допуснем един от най-красивите дни в живота ни да се превърне в неприятен потребителски спор.“, казва авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова. Тя напомня да изискваме касовата бележка и всички документи за покупката, защото при възникването на проблем, те могат да бъдат важни доказателства за нея и за договорените условия.