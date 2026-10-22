Нов STEM център по природни науки отвори врати в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“

22.10.2026 09:55 , Николай Димитров (ГПЗЕ )

Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" | България | преди 28 минути | 10

На 20 октомври 2026 г. в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – гр. Сливен се състоя официалното откриване на новия STEM център по природни науки, изграден със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Новото образователно пространство включва два модерно оборудвани учебни кабинета – по биология и география и по физика и биология, както и пространство за отдих. Центърът предоставя възможности за прилагане на съвременни методи на преподаване, практическо обучение и провеждане на експерименти.

Сред официалните гости на събитието бяха д-р Кристиана Станкова – началник на РУО – Сливен и г-жа Пепа Чиликова – заместник-кмет на община Сливен, както и директори на училища от града.

По време на събитието учениците на гимназията представиха интересни опити и демонстрации. Те показаха на гостите как знанията по природни науки могат да се прилагат на практика и представиха част от възможностите за обучение, които предлагат новите кабинети.

Новият STEM център ще предостави на учениците по-добри условия за изучаване на природните науки. В модерно оборудваните кабинети те ще могат да усвояват нови знания, да провеждат експерименти и да прилагат на практика наученото в часовете.

Освен STEM кабинетите, в гимназията са оборудвани и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). Те също ще допринесат за осъвременяване на учебната среда и използването на нови технологии в обучението.