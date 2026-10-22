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УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ – КОГАТО ЛЮБОПИТСТВОТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ОТКРИТИЕ!

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 62

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Какво се случва, когато учебникът отстъпи място на истинско научно изследване, а класната стая се премести сред природата? Получава се един необикновен час по „Човекът и природата“, изпълнен с любопитство, движение и открития!

Четвъртокласниците от СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, се впуснаха в истинско изследователско приключение с помощта на Labdisc – компактна преносима лаборатория, която им позволи да измерват температурата на въздуха в реални условия.

Докато вървяха от училището към близкия парк, устройството автоматично измерваше температурата на всеки две минути, а GPS функцията проследяваше маршрута им. Така обикновената разходка се превърна в научна мисия, в която всяка спирка можеше да крие ново откритие.

За учениците беше истинско вълнение да наблюдават как технологията работи в реална среда. Те не просто научаваха за температурата на въздуха – участваха в събирането на реални данни и се докоснаха до начина, по който работят изследователите.

А полезното вървеше ръка за ръка с приятното! Разходката в парка даде възможност на децата да приложат и знанията си по безопасност на движението по пътищата, като обърнаха внимание на велоалеята и пътните знаци.

Но изследването тепърва започва!

В следващите часове учениците ще свържат Labdisc със софтуера GLOBILAB и ще обработят събраните данни. Резултатите ще бъдат представени чрез диаграми, а маршрутът ще оживее върху карта. Сами ще анализират измерванията и ще открият къде по пътя е било най-топло и къде – най-студено.

Това е учене чрез преживяване – когато знанията не остават само на страниците на учебника, а се превръщат в личен опит. Когато технологиите събуждат любопитството, а децата получават възможност да изследват, да мислят, да сравняват и да правят собствени изводи.

Най-ценното в този час бяха не само измерванията и технологиите, а блясъкът в очите на учениците, тяхното вълнение и усещането, че са истински откриватели.

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