Те могат! И го доказаха!

22.10.2026 12:45 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 28 минути | 31

Нашите ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен за пореден път показаха, че знанието и постоянството водят до успех!

Директорът на училището г-жа Гергана Султанова поздрави за участието във финалния кръг на международната олимпиада "КИНГС" Дара Димитрова от IV „Б“ клас, Виктория Христова от II „Б“ клас, Филип Харизанов от V „А“ клас и Дани Йоргов от V „В“ клас.

Дара се представи отлично с първо място на национално ниво по „човекът и обществото“, както и с първа степен по математика и български език. Виктория завоюва първа степен по „човекът и обществото“ и втора степен по български език и математика. Филип постигна първа степен по английски език, а Дани – втора степен по „човекът и обществото“.

Грамота получи и училището в знак на признание за постиженията на учениците и за създаване на среда, която насърчава стремежа към знание и развитие.

Пред нашата мотивираща стена „АЗ МОГА!“ тези думи звучат още по-силно, защото децата ни го доказаха със своите постижения!

Поздравления за учениците и техните учители! Гордеем се с вас!