22.10.2026 14:09 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 43

Готовност за обмен на опит и добри практики, и съвместна работа при реализирането на проекти за устойчиво развитие, енергийна ефективност и подобряване на градската среда с подкрепата на европейските фондове, обсъдиха днес кметът на Сливен Стефан Радев, заместник-кметът инж. Стоян Марков с делегация от румънския град Алба Юлия, която е на посещение в Сливен по повод празника на града – Димитровден.

Представителите на Алба Юлия запознаха домакините с проекта RESONANCE, финансиран по програма „Interreg Europe“ 2021–2027. Инициативата е насочена към изграждането на по-зелени и енергийно ефективни общности чрез внедряване на интелигентни технологии в системите за улично осветление.

Проектът предвижда обмен на добри европейски практики за адаптивно и интелигентно осветление, използване на сензори за наблюдение на автомобилния трафик, качеството на въздуха и нивата на шум, както и интегриране на зарядни точки за електрически превозни средства в уличната инфраструктура. Целта е да се намалят потреблението на енергия, разходите за поддръжка и вредните емисии, като същевременно се подобрят безопасността, достъпността и качеството на живот в градовете.

От своя страна кметът Стефан Радев и Митка Крълева, началник на отдел „Общинско развитие, проекти и програми“ представиха проектите на Община Сливен за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на инфраструктурата. Сред обсъдените направления бяха обновяването на уличното осветление, развитието на екологосъобразния градски транспорт и енергийното обновяване на жилищни сгради.

Специално внимание бе отделено на проекта за подмяна на осветлението на 11 основни булеварда и улици в Сливен. Инвестицията цели да подобри качеството на осветеността, да намали потреблението на електроенергия и разходите за експлоатация, както и да повиши безопасността на пешеходците и участниците в движението.

В областта на устойчивата мобилност бяха представени и резултатите от проекта за екологосъобразен транспорт, по който през ноември 2025 г. в Сливен бяха доставени пет нови електрически автобуса. Те са с нулеви емисии и обслужват градски линии и част от населените места в общината. Проектът се реализира с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост, в партньорство с „Пътнически превози“ и Община Ямбол.

Друга важна част от политиката на Общината е енергийното обновяване на жилищния фонд. Чрез различни програми за европейско финансиране се изпълняват мерки за подобряване на енергийните характеристики на многофамилни жилищни сгради, намаляване на разходите за отопление и електроенергия, и повишаване на комфорта на обитаване.

По време на срещата беше подчертано значението на партньорството между европейските общини и на възможностите, които програмите на Европейския съюз предоставят за обмен на знания, внедряване на иновативни решения, и постигане на дългосрочни резултати в полза на местните общности.

Сливен и Алба Юлия поддържат партньорски отношения от 2002 г., като сътрудничеството между двата града се развива чрез съвместни инициативи, европейски проекти и културен обмен.

В срещата участваха и представители на международния отдел на Община Сливен, а румънската делегация бе представена от Юлиян Бунеа, експерт по международните отношения, Сузана Гогуца, финансов експерт, и Диана Стурца, експерт в сферата на общинската собственост.

За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Сливен - актуални новини във Viber