На 23 октомври в Сливен – тържествена сесия, дипломиране и празничен концерт

22.10.2026 15:57 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 43 минути | 57

В Сливен проявите за Димитровден – празника на града, продължават и утре, и дават заявка за изненади и емоции.

Петъчният ден, 23 октомври, ще започне с тържествена сесия на Общинския съвет. Началото е от 10 ч. в зала „Сливен“.

В 12 ч., в голямата зала на Драматичен театър „Стефан Киров“, ще се състои церемония, на която ще бъдат връчени дипломите на завършващите студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ на Филиал – Сливен към Медицински университет „Д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Събитието е специален момент както за младите специалисти, така и за техните преподаватели и близки.

В рамките на деня кметът Стефан Радев и екипът му, председателят на Общинския съвет Димитър Митев и общински съветници ще проведат среща в сградата на Общината с чуждестранните делегации, които са на визита в Сливен по повод празника на града.

Кулминацията на деня ще бъде в 18 ч. в зала „Сливен“, където ще се състои тържествената церемония по връчване на наградите на Община Сливен за 2026 г. В концертната вечер публиката ще има възможност да се наслади на изпълненията на сливенския Ансамбъл за народни песни и танци, Симфоничен оркестър – Сливен и солисти. Диригент на концерта ще бъде Димитър Христов.

Денят събира в едно духа на Сливен – признание към достойните, уважение към знанието и младите хора, а също и празник на културата и традициите, които правят Сливен специален.

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