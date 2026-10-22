Временно затруднение на движението на автомобилите по бул. „Братя Миладинови“ ще има утре през деня.
От Консорциум Мавлов 2025 – Стоянка Павлова предупреждават, че в петък /23 октомври/ от 12 до 16 ч., поради извършване на товаро – разтоварни дейности, по едното платно на булевард „Братя Миладинови“ преминаването на МПС ще бъде временно затруднено.
Дейностите ще се извършват в района на бившата Бинго зала.
Уведомлението е изпратено и до Пътна Полиция – Сливен, които при необходимост да предприемат мерки за безопасност.
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Сливен - актуални новини във Viber