22.10.2026 16:26 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 14 минути | 0

Временно затруднение на движението на автомобилите по бул. „Братя Миладинови“ ще има утре през деня.

От Консорциум Мавлов 2025 – Стоянка Павлова предупреждават, че в петък /23 октомври/ от 12 до 16 ч., поради извършване на товаро – разтоварни дейности, по едното платно на булевард „Братя Миладинови“ преминаването на МПС ще бъде временно затруднено.

Дейностите ще се извършват в района на бившата Бинго зала.

Уведомлението е изпратено и до Пътна Полиция – Сливен, които при необходимост да предприемат мерки за безопасност.

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