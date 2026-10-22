Община Сливен организира второ представление на фолклорен ансамбъл „Пирин“ на 27 октомври

22.10.2026 17:03 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 61

Поради огромен интерес към спектакъла на фолклорен ансамбъл „Пирин“, Община Сливен организира второ представление на 27 октомври /вторник/.

Първият концерт на един от най-известните български фолклорни ансамбли – „Пирин“ в Сливен ще бъде на 27 октомври от 18 ч. Веднага след него, от 20 ч., сливналии и гостите на града ще могат да гледат спектакъла „Слънце да огрее“, ако не са успели да се снабдят с пропуски за първия концерт.

И двете представления ще са в залата на Драматичен театър „Стефан Киров“.

Пропуски за втория концерт ще могат да се вземат от утре /23 октомври/ след 10 ч. на касата на Драматичния театър.

Една от най-новите постановки на ФА „Пирин“ е част от програмата на Община Сливен за Димитровден.

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