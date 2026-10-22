Седмица на мобилността и Ден без автомобили – учим се на безопасно движение

22.10.2026 20:18 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 48

Във връзка с инициативата „Седмица на мобилността и Ден без автомобили“ учениците от VI А клас участваха в практическо занимание, по време на което упражняваха безопасното управление на велосипед и правилата за движение по пътищата.

Чрез практически упражнения учениците затвърдиха знанията си по безопасност на движението по пътищата, припомниха си основните правила за поведение на велосипедистите и значението на вниманието, отговорността и взаимното уважение между всички участници в движението.

Инициативата даде възможност да се съчетае ученето с практиката и да се насърчи децата да избират активното придвижване, като същевременно пазят своето здраве и безопасността на околните. Защото безопасността на пътя започва със знания, внимание и личен пример!

Поздравления за шестокласниците и г-н Тихомир Кондев!