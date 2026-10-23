ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.
НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ
Предотвратяване на деквалификацията на младежите;
Превенция срещу “изтичането на мозъци”;
Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;
Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;
Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.
Обект на програмата са младежи до 29 г. (включително) без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в териториалните поделения на Агенция по заетостта.
Работодатели са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.
Програмата се реализира на територията на цялата страна.