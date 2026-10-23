23.10.2026 09:40 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 18 минути | 0

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

Предотвратяване на деквалификацията на младежите;

Превенция срещу “изтичането на мозъци”;

Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;

Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;

Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

Обект на програмата са младежи до 29 г. (включително) без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в териториалните поделения на Агенция по заетостта.

Работодатели са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

Програмата се реализира на територията на цялата страна.