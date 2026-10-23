23.10.2026 09:50 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 83

Страната ни разполага със значителен опит във високите технологии, което е предпоставка за нови инвестиции в тази сфера, заяви министър-председателят на среща с Американо-централноевропейската бизнес асоциация „АСЕВА“

Когато говорим за сигурност и стабилност, силната икономика е от първостепенно значение. Именно затова икономическите отношения са един от стълбовете на стратегическото ни сътрудничество със САЩ. Американските инвестиции са приоритет, защото носят със себе си високи технологии и успешни модели за развитие на модерна икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Американо-централноевропейската бизнес асоциация „АСЕВА“, в която участваха също министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Премиерът посочи нарастващия стокообмен и редица примери за ползотворно партньорство със САЩ като сериозни предпоставки за възходящо сътрудничество и занапред.

Министър-председателят подчерта, че България разполага с натрупан значителен опит в сферата на високите технологии. Вече има редица успешно реализирани инициативи с международни партньори, което затвърждава позициите на страната ни в международната технологична екосистема. Като примери Радев посочи първия в региона Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии „INSAIT“, както и компанията „ЕндуроСат“, която през последните години успя да произведе и изведе в орбита три пъти повече малки спътници, отколкото всички европейски държави, взети заедно. Само на около 15 километра от София ще бъде създаден и най-големият космически индустриален парк в региона.

България вече е европейски лидер и по инсталирането на батерии за съхранение на енергия. Преди два дни в Твърдица бе направена първа копка на нов парк за съхранение на енергия, който ще бъде оборудван с най-модерна технология на „Tesla“. Предстои да стартира и изграждането на първата в България гигафабрика за изкуствен интелект, която се очаква да бъде и една от най-големите в Европа.

В хода на срещата премиерът Румен Радев отбеляза ползотворното сътрудничество между България и САЩ в традиционни области като енергетика и сигурност. По отношение на здравната сфера министър-председателят посочи профилактиката и превенцията като възможности за задълбочаване на взаимодействието. „В тази област можете да ни подкрепите с нови технологии. Целта е да предотвратяваме заболявания, преди да се стигне до хоспитализация и необходимост от допълнителна медицинска помощ. Това е наш приоритет“, добави Радев. Като проблем премиерът изтъкна, че на фона на постоянно нарастващите средства за здраве, са налице редица случаи на тяхното отклоняване или използване не по предназначение. „Затова разработихме и продължаваме да развиваме дигитални решения и модели, които да гарантират по-ефективното и прозрачно разходване на средствата в здравния сектор. Това също е ключов приоритет за нас“, добави Радев и изрази очакване резултатите от предприетите мерки да бъдат видими още през следващата година.

„След като страната ни постави своеобразен рекорд с осем парламентарни избори през последните пет години, най-сетне има правителство със стабилно мнозинство в парламента, което в днешна Европа е рядкост. Преминахме през сложен период и се надявам, че сега ще можем да напреднем в привличането и реализирането на стратегически инвестиции от САЩ“, заяви още министър-председателят Румен Радев по време на срещата.