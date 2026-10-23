23.10.2026 16:24 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 63

35 абсолвенти на Филиал Сливен към Медицински университет – Варна получиха днес дипломите си за ,,Медицинска сестра” и ,,Акушерка”. Те им бяха връчени от ректора на Медицински университет ,,Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна проф. д-р Димитър Райков.

„За мен е удоволствие, че в този ден съм с абсолвентите на Филиал Сливен към Медицински университет – Варна. Този ден е важен. Дипломирането е начало на нов етап. Избрали сте професия, която изисква знания, отговорност и съпричастност. Да бъдеш медицинска сестра и акушерка е призвание. Здравната ни система има нужда от добре подготвени и мотивирани специалисти, а вие сте такива. Провеждаме тази церемония в навечерието на Димитровден – празника на Сливен, използвам повода да отправя поздрав и към жителите на този красив град. Скъпи абсолвенти, пожелавам ви увереност, професионално развитие и удовлетворение в избрания от вас път“, заяви в словото си ректорът.

Към дипломантите своя поздрав отправи и кметът на Сливен Стефан Радев, който заяви, че Филиалът на Медицински университет – Варна е изключително важен са града и региона, и затова винаги е получавал подкрепата на местната власт. „Филиалът е важен, защото дава възможност и перспектива на млади хора от региона да получат образование тук. На преподавателите – да извършват дейността с най – голяма добавена стойност, а именно – производство на образование. Завършилите медицински сестри и акушерки стават част от лечебните заведения в региона. Важен е и защото спомага за развитието и пътя напред на МУ – Варна“, каза Стефан Радев. По случай 65-тата годишнина от откриването на Медицински университет – Варна и 10-ия випуск на филиала, в знак на признателност и благодарност, кметът връчи на ректора проф. д-р Димитър Райков Плакет на Община Сливен. Ректорът на университета заяви, че този жест е голямо признание за Медицинския университет. „Благодаря от името на визионерите, ректорите на университета от 2013 г до днес, когато са поставени основите на първия по рода си Филиал – изнесено образование извън медицинските институти. Това е първа крачка в България и тя работи. Благодаря на кмета и цялата местна власт за този жест“, каза проф. д-р Райков.

По случай 65-тата годишнина на МУ – Варна и във връзка с подкрепата и активното развитие на Филиал – Сливен, ректорът на Медицинския университет връчи почетни плакети и грамоти на народния представител Десислава Танева, кмета Стефан Радев и председателя на Общински съвет – Сливен Димитър Митев.

Десетият випуск - 23 медицински сестри и 12 акушерки - положи клетва, в основата, на която лежи обетът на Флоранс Найтингейл.

Грамота и парични награди, осигурени от Община Сливен и МУ - Варна, получиха първенците на Випуск 2026 Веселина Стоянова от специалност ,,Медицинска сестра” и Мария Никифорова от специалност ,,Акушерка”.

Сред официалните гости на събитието в ДТ „Стефан Киров“ бяха още зам.-областният управител Димитър Величков, началникът на РУО – Сливен Кристиана Станкова, председателят на Комисията по образование в местния парламент Лидия Димитрова, академичното ръководство на Медицинския университет във Варна и на филиала в Сливен, директори и управители на лечебни заведения в града, както и семействата и близки на дипломантите.

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