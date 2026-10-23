Сливен посрещна представители на побратимените градове Печ и Ниш

23.10.2026 17:12 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 37 минути | 38

Кметът на община Сливен Стефан Радев и председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев приеха делегация от побратимените на Сливен градове - Печ /Унгария/, Алба Юлия /Румъния/ и Ниш /Сърбия/.

В срещата участваха Чаба Баркоци и Ищван Чаба - общински съветници от Печ, Юлиян Бунеа – експерт по международните отношения, финансовият експерт Сузана Гогуца и Диана Стурца – експерт в сферата на общинската собственост от община Алба Юлия, както и Бобан Манчев, заместник-кмет на Ниш.

От българска страна се включиха още заместник – кметовете Стоян Марков и Камен Костов, както и председателят на Комисията по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи Христо Стоянов.

По време на срещата гостите споделиха впечатленията си от Сливен, неговия облик и богатото му историческо наследство. „Изключително съм щастлив, че отново съм в Сливен. Това е град с богата история и винаги се вълнувам, когато съм тук. Градът е прекрасен, хората са добри, а храната – невероятна“, каза Бобан Манчев.

От своя страна Ищван Чаба заяви, че за първи път е в Сливен и в България, но е впечатлен от това, което е успял да види – планината, природата, хората.

Кметът Стефан Радев благодари на гостите, че са избрали да празнуват празника на града заедно със сливналии. Той изрази надежда, че те ще се насладят на престоя си в Сливен и ще се почувстват като у дома си.

Подобни срещи са възможност за поддържане на контактите между местните власти, за обмен на впечатления и идеи и за укрепване на връзките между техните общности.

Срещата е част от традицията на побратимените градове да поддържат активен диалог и да развиват отношенията си чрез лични контакти, споделени ценности и взаимно опознаване.

В знак на взаимно уважение и приятелство представителите на Сливен и гостуващите делегации си размениха подаръци.

За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Сливен - актуални новини във Viber