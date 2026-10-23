Областният управител на Сливен поздрави Общинския съвет за Димитровден

23.10.2026 18:57 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 27 минути | 30

Областният управител на Сливен поздрави Общинския съвет по повод тържественото заседание в навечерието на Димитровден – празника на града. На събитието присъстваха и народните представители от „Прогресивна България“ Весела Момчева-Таун и Ивайло Христов.

В поздравлението си областният управител посочи, че заседанието на 23 октомври дава институционалното начало на честванията и призова за единство: „Общинският съвет е мястото, където конструктивният диалог и мъдростта трябва да стоят над всякакви политически различия. Жителите на Сливен очакват решения с ясна визия – за икономическа стабилност, модерна жизнена среда и просперитет.“

Специален акцент в обръщението бе тържественото връчване на отличията и наградите на Община Сливен. Областният управител поздрави тазгодишните лауреати, като ги определи като съвременни будители, чийто труд и талант развиват духовния, културния и обществения живот в региона.

В края на обръщението областният управител благодари на местните държавници и честити предстоящия празник на всички граждани на Сливен.