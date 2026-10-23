23.10.2026 18:58 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 26 минути | 37

В навечерието на 26 октомври – Димитровден и празник на град Сливен, учениците от втори клас в целодневната организация на учебния ден (ЦОУД) се превърнаха в истински малки откриватели и творци.

Вдъхновени от богатата история и красивата природа на родния край, децата се организираха в творчески отбори, за да изработят свои собствени малки книжки-пътеводители под надслов „Моето приключение в Сливен!“.

С много вълнение и екипен дух, малките ученици преминаха през страниците на историята. Те проучиха любопитни факти за Стария бряст, „полетяха“ с въжения лифт до слънчевите поляни на Карандила и сглобиха вълшебната приказка за скалата „Халката“ и древната крепост „Туида“. Всеки отбор вложи много старание в илюстрирането на страниците, подреждането на забавни лабиринти с думи и решаването на кръстословици.

За своя голям труд и отлични знания за родния град, в края на празничния ден всички малки творци получиха специална грамота „Диплома за малък откривател“.

Честит празник на нашия красив град Сливен! Гордеем се с нашите талантливи и родолюбиви второкласници!