Третокласниците посетиха Национален музей на текстилната индустрия

23.10.2026 19:16 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 61

Третокласници от ОУ "Елисавета Багряна" посетиха Национален музей на текстилната индустрия по случай празника на Сливен - Димитровден. По време на празничната инициатива учениците се запознаха отблизо с богатата история на своя роден край и текстилното производство, което е емблематично за града на стоте войводи.

Учениците изгледаха увлекателни беседи и присъстваха на реални демонстрации на старинни техники и машини. Те научиха любопитни факти за първата българска фабрика на Добри Желязков – Фабрикаджията и зараждането на индустрията у нас.

Посещението завърши с много усмивки и празнично настроение, доказвайки, че историята се учи най-добре, когато се преживее на място.