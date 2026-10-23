Третокласниците от ЦОУД откриват забележителностите на град Сливен

23.10.2026 19:35 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 58

Учениците от III клас от целодневна организация на учебния ден от ОУ "Елисавета Багряна" изработиха интересен и красив лапбук, посветен на известните забележителности на град Сливен.

Работейки в екип, децата вложиха старание, творчество и ентусиазъм, за да представят емблематични места и обекти от родния си град. Чрез съвместната работа те обогатиха знанията си за историята и културното наследство на Сливен, като същевременно развиха уменията си за сътрудничество и работа в екип.

С голямо вълнение и удовлетворение третокласниците подредиха своите творби на училищните табла, където те вече радват ученици и учители.

Гордеем се с нашите малки творци, които доказаха, че когато работим заедно, можем да създаваме красиви и вдъхновяващи неща!