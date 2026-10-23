Когато здравословното хранене е истинско удоволствие

23.10.2026 21:18 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 72

С много усмивки и ентусиазъм учениците от първи клас в ОУ "Елисавета Багряна" се включиха в дейностите на Програма "Профилактика и укрепване на здравето".

В часа по технологии и предприемачество децата се превърнаха в истински малки кулинари. Те с желание и старание приготвиха вкусни сандвичи и цветни плодови салати. Докато първокласниците подбираха продуктите и подреждаха своите кулинарни творения, те научиха повече за значението на разнообразното хранене.

Припомняме, че от тази учебна година учениците от първи до седми клас участват в часове на здравна тематика. Те се провеждат по Програма "Профилактика и укрепване на здравето" на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, подкрепена от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Община Сливен.