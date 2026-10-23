С любов към родния Сливен

По повод празника на нашия град – Димитровден, първокласниците от целодневната организация на учебния ден от ОУ "Елисавета Багряна" се включиха в една пъстра и вдъхновяваща инициатива – оцветяване на емблематични забележителности на Сливен и образа на великия български войвода Хаджи Димитър.
С много старание, въображение и детски ентусиазъм малките ученици внесоха цвят в символите на родния град и отдадоха почит на един от най-смелите герои в българската история.
Чрез творчеството си децата опознават красотата на родния край, неговото историческо наследство и личностите, с които Сливен се гордее. Защото любовта към родния град започва от детството!
Честит Димитровден, Сливен!