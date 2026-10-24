24.10.2026 10:08 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 11 минути | 1

Областният управител Михаил Кашеров проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен.

Основна тема на срещата бе съгласуването на заявки за разкриване на 130 работни места за хора в неравностойно положение по проекта „Заетост без бариери“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

На заседанието бяха одобрени следните заявки за превенция на природни бедствия и извънредни ситуации:

Община Нова Загора: Кандидатства за 80 работни места за почистване на речни легла, дерета, канавки и отстраняване на опасна растителност и отпадъци.

Община Твърдица: Кандидатства за 50 работни места за почистване на отводнителни шахти, улични оттоци, подрязване на храсти в речното корито и снегопочистване.

Допълнително бе отчетено, че общините Сливен и Котел също са заявили места към Агенцията по заетостта в рамките на националната квота, а в Областна администрация Сливен вече има назначени безработни лица по проекта.

Предстои заявките на двете общини да бъдат разгледани следващата седмица от Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, след което ще бъдат изпратени за финално гласуване на национално ниво.

„Реализацията на проекта има двоен положителен ефект – осигурява заетост и по-добро качество на живот за хората в неравностойно положение, като същевременно помага за ограничаване на рисковете от природни бедствия в региона“, подчерта областният управител Михаил Кашеров. Той апелира за строга координация и ефективен контрол при изпълнението на дейностите.