Изцяло обновената зала „Сирак Скитник“ отваря врати за Димитровден

25.10.2026 16:32 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 54

Изцяло обновената изложбена зала „Сирак Скитник“ в Сливен ще бъде официално открита на 26 октомври – Димитровден, празника на града. След мащабен ремонт емблематичното културно пространство отново ще посреща жители и гости на Сливен, предоставяйки съвременни условия за представяне на изобразителното изкуство и провеждане на културни събития.

Церемонията по откриването ще се състои от 18:00 ч. в обновеното пространство пред галерията. Веднага след това ще бъде открита Националната изложба по изобразително изкуство – Сливен 2026 и ще бъде връчена наградата „Сирак Скитник“.

Ремонтът на залата е част от усилията на Община Сливен за модернизиране на културната инфраструктура и създаване на по-добри условия за развитието на изкуството в града.

В рамките на проекта е извършен цялостен вътрешен ремонт, подменена е дограмата и е изградена нова пристройка. Въведени са мерки за енергийна ефективност, включително топлинно изолиране на фасадите и монтаж на фотоволтаична система на покрива.

Особено внимание е отделено на достъпността на сградата. Изградена е рампа за хора с двигателни увреждания и е монтиран асансьор, които осигуряват по-добър достъп до изложбеното пространство.

Основно са обновени сградните инсталации – отоплителната и вентилационната, електрическата, водопроводната и канализационната. Изпълнените дейности ще допринесат за по-добри условия за съхранение и представяне на произведенията на изкуството, както и за по-ефективното използване на енергия.

Проектът „Енергийно обновяване на изложбена зала „Сирак Скитник“, Сливен“ е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Паралелно с обновяването на сградата Община Сливен предприе и благоустрояване на прилежащото пространство. Подменени са над 600 кв. м тротоарни настилки и бордюри, като дейностите са насочени към подобряване на достъпността и цялостния облик на района. Предвижда се и облагородяване на зелените площи чрез подходящо озеленяване и изграждане на система за напояване.

Зала „Сирак Скитник“ е част от Художествената галерия „Димитър Добрович“ и е едно от емблематичните пространства за изкуство в региона. Нейното обновяване е важна стъпка към съхраняването и развитието на културния живот в Сливен.

Откриването на залата именно на Димитровден придава допълнителна символика на събитието, с което празничната програма на града ще бъде обогатена с още един значим културен акцент.

За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Сливен - актуални новини във Viber