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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 26.10.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 42 минути | 50

3.8.2026 30.10.2026 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно/основно

1.8.2026 30.10.2026 1 ПРОДАВАЧ, ПОКУПКИ ПО ТЕЛЕФОН СЛИВЕН висше

5.8.2026 30.10.2026 1 ГЛАДАЧ СЛИВЕН средно

6.8.2026 30.10.2026 1 ПИЦАР СЛИВЕН средно

6.8.2026 2.11.2026 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГ СЛИВЕН висше

7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛАЙФИСТ СЛИВЕН средно

7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

17.8.2026 30.10.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

17.8.2026 30.10.2026 1 НАЧАЛНИК СКЛАД СЛИВЕН средно

17.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно/основно

1.9.2026 30.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

8.9.2026 30.10.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

16.9.2026 30.10.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно/начално

16.9.2026 30.10.2026 1 ДАРАКЧИЯ СЛИВЕН основно/начално

16.9.2026 30.10.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ПАСАЖИСТ СЛИВЕН основно/начално

21.9.2026 30.10.2026 1 ХИГИЕНИСТ ГЛУШНИК начално/основно

21.9.2026 30.10.2026 1 ОФИС АСИСТЕНТ ГЛУШНИК средно /висше

21.9.2026 30.10.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно

12.10.2026 27.10.2026 1 АРТ-ТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше

28.9.2026 16.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно

29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

1.10.2026 18.12.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1.11.2026 31.10.2026 1 СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР СЛИВЕН висше/средно

2.10.2026 30.11.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно

5.10.2026 30.11.2026 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

5.10.2026 30.11.2026 1 ЗИДАРОМАЗАЧ СЛИВЕН средно/основно

5.10.2026 30.11.2026 5 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно

8.10.2026 2.12.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЪРНО СЛИВЕН средно

5.11.2026 30.10.2026 1 САНИТАР СЛИВЕН средно

9.10.2026 18.12.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

9.10.2026 18.12.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

1.11.2026 29.10.2026 10 ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТ ЯМБОЛ начално/основно

13.10.2026 26.10.2026 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше

1.1.2027 31.12.2026 1 ГОТВАЧ КОНЬОВО средно

1.1.2027 31.12.2026 1 ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ КОНЬОВО средно

2.11.2026 30.10.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно

19.10.2026 30.11.2026 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

21.10.2026 20.12.2026 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно

21.10.2026 5.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР НА МАШИНА NESSCO ЗЛАТИ ВОЙВОДА средно

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