26.10.2026 09:17 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 68

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД СЛИВЕН И ОБЛАСТТА,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Най-сърдечно Ви поздравявам с Димитровден – деня на Свети великомъченик Димитрий Мироточиви, който по дълголетна традиция е и официален празник на град Сливен!

Димитровден заема специално място в сърцето на всеки сливналия. Това е денят, в който се прекланяме пред славната ни история, пред борбения и непреклонен дух на нашите предци. Градът на стоте войводи винаги е бил огнище на духовност, патриотизъм и силни традиции, но неговото най-голямо богатство и днес остават хората – трудолюбиви, горди и всеотдайни.

Празникът на града е и време за равносметка, но и за поглед към бъдещето. Наш дълг и отговорност е да обединим усилията си за развитието на нашия регион.

С обща воля и взаимно уважение можем да превърнем Сливен в по-привлекателно, модерно и сигурно място за живот и реализация на нашите деца.

На този празничен ден пожелавам на всички Вас и на Вашите семейства здраве, мир, благополучие и топлина във всеки дом! Нека Свети Димитър бди над нас, да ни дарява с мъдрост, сили и закрила в ежедневните ни дела!

Честит празник на всички именици, строители и майстори, които днес също отбелязват своя професионален ден!

Честит празник, Сливен!

МИХАИЛ КАШЕРОВ

Областен управител на област Сливен