УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД СЛИВЕН И ОБЛАСТТА,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Най-сърдечно Ви поздравявам с Димитровден – деня на Свети великомъченик Димитрий Мироточиви, който по дълголетна традиция е и официален празник на град Сливен!
Димитровден заема специално място в сърцето на всеки сливналия. Това е денят, в който се прекланяме пред славната ни история, пред борбения и непреклонен дух на нашите предци. Градът на стоте войводи винаги е бил огнище на духовност, патриотизъм и силни традиции, но неговото най-голямо богатство и днес остават хората – трудолюбиви, горди и всеотдайни.
Празникът на града е и време за равносметка, но и за поглед към бъдещето. Наш дълг и отговорност е да обединим усилията си за развитието на нашия регион.
С обща воля и взаимно уважение можем да превърнем Сливен в по-привлекателно, модерно и сигурно място за живот и реализация на нашите деца.
На този празничен ден пожелавам на всички Вас и на Вашите семейства здраве, мир, благополучие и топлина във всеки дом! Нека Свети Димитър бди над нас, да ни дарява с мъдрост, сили и закрила в ежедневните ни дела!
Честит празник на всички именици, строители и майстори, които днес също отбелязват своя професионален ден!
Честит празник, Сливен!
МИХАИЛ КАШЕРОВ
Областен управител на област Сливен