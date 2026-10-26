26.10.2026 10:02 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 49 минути | 56

Може ли изкуственият интелект да ни заблуди, че общуваме с истински човек? Как ботовете влияят върху общественото мнение и доколко можем да вярваме на информацията онлайн? Тези въпроси бяха в центъра на необичаен урок в сливенско училище.

На 21 октомври 2026 г. учениците от VIII клас на новата професионална паралелка „Интелигентна система“ в СУ „Йордан Йовков“ – Сливен се потопиха в една от най-любопитните и противоречиви теми на съвременния дигитален свят — теорията за „мъртвия интернет“.

Събитието се проведе в рамките на Европейската седмица на програмирането (EU Code Week 2026) и бе организирано от преподавателите инж. Димитър Желев и инж. Виктор Диндев. Вместо традиционна лекция те заложиха на мултимедийна презентация, провокативни въпроси и активна дискусия с учениците.

Интернет вече не принадлежи само на хората

Един от най-впечатляващите моменти в представянето бе свързан с актуални данни за мащаба на автоматизираната активност в интернет. Според доклада 2026 Bad Bot Report на технологичната компания Thales 53% от анализирания уебтрафик през 2025 г. е генериран от ботове, а на човешката активност се падат останалите 47%.

Тези числа поставят интересен въпрос: когато виждаме коментар, публикация или реакция в социалните мрежи, можем ли винаги да бъдем сигурни, че зад тях стои реален човек?

Учениците се запознаха с разликите между обикновените интернет ботове, онлайн троловете, фалшивите профили и системите с изкуствен интелект. Обсъдиха и как координирани действия в социалните мрежи могат да създават илюзия за масова подкрепа, да разпространяват подвеждаща информация и да влияят върху обществените нагласи.

Особено внимание бе отделено на фалшивите новини, генерираните с AI изображения и все по-трудното разграничаване между автентично и изкуствено създадено съдържание.

В дискусията бе подчертано и важното разграничение, че автоматизираният трафик не означава непременно фалшиви публикации — не всеки бот е злонамерен и не всяко съдържание в интернет е създадено с цел манипулация.

Да познаваш технологиите не е достатъчно — трябва да ги разбираш

Темата придобива особено значение за осмокласниците от новата професионална паралелка „Интелигентна система“, чието обучение е насочено към програмирането, изкуствения интелект и разработването на собствени интелигентни прототипи.

За тези ученици AI не е просто популярна технология, а област, в която предстои да изграждат знания и практически умения. Затова разговорът надхвърли въпроса как работят интелигентните системи и насочи вниманието към тяхното въздействие върху хората и обществото.

Активната дискусия и въпросите на учениците бяха съществена част от занятието. Акцентът бе поставен върху необходимостта младите хора да проверяват източниците, да разпознават опитите за манипулация и да не приемат всяка убедително представена информация за достоверна.

Инициативата показа как обучението по информационни технологии може да се свърже с реалните предизвикателства на дигиталната среда. Чрез подобни дейности СУ „Йордан Йовков“ – Сливен продължава да развива практически ориентираното обучение, като поставя редом до техническите умения критичното мислене и отговорното използване на новите технологии.

А основният извод от срещата може да бъде обобщен с едно послание:

Интернет не е мъртъв. Но доверието в него вече не може да бъде на автопилот.