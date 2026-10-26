Екип от РИМ - Сливен участва в Международна археологическа конференция в Атина

26.10.2026 11:25 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 52

На 22 и 23 октомври 2026 г. в Британската школа в Атина (British School at Athens), Гърция, се проведе международната научна конференция „Roman Pottery in the South-Eastern Balkans: From Production to Distribution“, посветена на производството и разпространението на керамиката през римската епоха на Балканите.

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен беше представен с два научни доклада, посветени на ценни археологически находки от Сливенския регион.

Доц. д-р Георги Ковачев и доц. д-р Николай Сираков представиха доклада „Ceramic Krater-Shaped Vessel from the Village of Staro Selo, Sliven Region“ („Керамичен съд с форма на кратер от с. Старо село, Сливенско“), в който разгледаха интересен керамичен съд, открит в гробен комплекс от римската епоха, и неговото място в погребалните практики.

Теодора Недялкова, уредник в РИМ – Сливен, представи доклада „Ceramics from the Ritual Platforms of the Burial Complex in the Eastern Mound near Karanovo Village“ („Керамика от ритуалните площадки на погребалния комплекс в Източната могила край с. Караново“), разработен в съавторство с д-р Веселин Игнатов. Изследването е посветено на богатия керамичен материал от ритуалните площадки на погребалния комплекс и неговото значение за разбирането на погребалните обреди и керамичното производство в Тракия през I в. сл. Хр.

Международният научен форум събра специалисти от различни европейски научни и музейни институции и предостави възможност за ползотворни дискусии, обмен на идеи и представяне на нови резултати от археологическите изследвания.

Участието на представителите на РИМ – Сливен допринесе за популяризирането на археологическото наследство на региона и утвърждаването на музея като активен участник в международния научен обмен.