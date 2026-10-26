26.10.2026 15:18 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 16 минути | 1

Областният управител Михаил Кашеров и заместник областният управител Димитър Величков присъстваха на официалните чествания по повод Димитровден – празника на град Сливен.

Тържественият ден започна с архиерейска света литургия в катедралния храм, посветен на небесния покровител на града – свети великомъченик Димитрий Солунски. Празничната служба събра духовници и десетки миряни, които се обединиха в обща молитва за здраве, мир и благословение за Сливен, неговите жители и цяла България.

Програмата продължи на площад „Хаджи Димитър“, където се състоя официалната церемония по поднасяне на венци и цветя. Ръководството на Областна администрация – Сливен отдаде почит пред паметта на героите и символите на града.

След това Михаил Кашеров и Димитър Величков се включиха и в официалното откриване на изцяло реновираната административна сграда на Сливенската света митрополия.

В официалните събития по повод празника участваха и народните представители от „Прогресивна България“ Весела Момчева-Таун, Димитър Кънев, Ивайло Христов и Валентин Петров, както и представители на местната власт, културни институции и граждани.