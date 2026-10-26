26.10.2026 16:41 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 27 минути | 40

Община Сливен има готовност да премести концерта на Deep Zone Project и Орлин Горанов в Драматичен театър „Стефан Киров“ при влошаване на метеорологичните условия. Това съобщиха от отдел „Култура“ към Общината.

По предварителна програма, концертът е насрочен за тази вечер от 19:00 часа на откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“.

Заради прогнозите за промяна на времето и очакваните превалявания, при необходимост кулминацията на празничната програма ще бъде преместена в голямата зала на театъра.

При подходящи метеорологични условия празничната вечер ще завърши с фойерверки. Те са предвидени за 21:00 часа над площад „Хаджи Димитър“.

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