26.10.2026 16:46 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 22 минути | 2

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев пристигна на официално посещение в Сливен, за да се включи в тържествата по случай Димитровден – официалния празник на града.

Празничният ден започна с посещение на тържествената архиерейска света литургия в катедралния храм, посветен на небесния покровител на Сливен – свети великомъченик Димитрий Солунски.

Веднага след църковната служба кандидатът за вицепрезидент се присъедини към официалните лица и гражданите на площад „Хаджи Димитър“. Там се състоя официалната церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметника на легендарния сливенски войвода, където Вълчев отдаде почит към паметта и делото на героите на Сливен и България.

Важен акцент в празничната програма бе официалното откриване на изцяло реновираната административна сграда на Сливенската света митрополия. Кирил Вълчев присъства на събитието, като подчерта значението на духовността и съхраняването на традиционните ценности за стабилността на българското общество.

В рамките на посещението си кандидатът за вицепрезидент проведе поредица от срещи с жители и гости на града. В непринудени разговори хората споделиха своите вълнения, надежди за бъдещето и очаквания към държавното ръководство.