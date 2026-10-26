26.10.2026 16:56 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 21 минути | 2

По случай празника на град Сливен учениците от III „а“, III „д“ и III „г“ клас на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, се потопиха в света на родния град чрез изкуството.

В специално организирана среща с г-жа Здравка Долушанова, учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап, децата се запознаха с красиви и емблематични забележителности на Сливен. Чрез интересни разкази и визуални материали те откриха богатството на местната история, култура и архитектура.

Инициативата превърна урока по изобразително изкуство в преживяване, което съчетава опознаването на родния край с радостта от творческото изразяване. Защото да познаваш своя град означава да пазиш паметта му, да цениш красотата му и да се гордееш с него.