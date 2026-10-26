Честит Димитровден, Сливен!

26.10.2026 17:18 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 67

По повод Димитровден – празника на нашия роден град, малките учениците от I „б“ и I „в“ клас се включиха с ентусиазъм в много образователни игри, чрез които обогатиха знанията си за родния край и затвърдиха чувството си на гордост и принадлежност.

Те дадоха крила на своето въображение и сътвориха пъстри балони, които сякаш отнасят мечтите им високо над любимия Сливен.

С любопитство, творчество и много настроение децата показаха, че Сливен е не само място, в което живеем, но и град, в който растат големи мечти и се пази любовта към родното.

Нека мечтите на нашите малки сливналии се издигат все по-високо, под закрилата на величествените Сини камъни!