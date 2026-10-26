СЛИВЕН – ГРАД С ИСТОРИЯ, ДУХ И БЪДЕЩЕ!

26.10.2026 17:38 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 55

По повод празника на Сливен ученици от VIII клас се включиха в увлекателно образователно рали, посветено на историята, културата и забележителностите на родния град.

Разделени на екипи, те посетиха различни обекти, проучиха любопитни факти и изпълниха предизвикателства, разчитайки на своята съобразителност и умения за работа в екип.

След обиколката събраната информация беше систематизирана и представена пред класа чрез презентация, която обогати знанията на учениците за културното наследство на Сливен.

Образователното рали превърна ученето в истинско приключение, развивайки умения за проучване, обработване и представяне на информация, сътрудничество и активна работа.