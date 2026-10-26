Спортен полуден за учениците от пети клас

26.10.2026 17:44 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 55

Днес - 26 октомври, учениците от V в и V г клас, заедно със своите класни ръководители Йордан Тенев и Даниел Андров, организираха и проведоха спортен полуден. Основната цел на инициативата бе да спортуваме за здраве, да се забавляваме заедно и да развиваме умения за работа в екип.

Програмата включваше разнообразни игри, сред които баскетбол, волейбол и народна топка, в които учениците имаха възможност да премерят сили и да покажат задружност. Голям интерес предизвика футболният мач при момчетата. Тъй като срещата завърши наравно, се наложи победителят да бъде определен чрез изпълнение на дузпи.

Денят премина с много добро настроение, спортен дух и приятни емоции на игрището. Поздравления за всички петокласници за активното участие и коректната игра!