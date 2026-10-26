Димитровден - празникът на град Сливен

26.10.2026 18:02 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 38 минути | 39

По случай празника на град Сливен учениците от всички паралелки на четвърти клас от ОУ „Елисавета Багряна“ посетиха храм „Света Петка“.

Там отец Йоан ги посрещна сърдечно и ги запозна с историята на храма и с живота и делото на Свети Димитър. Децата научиха интересни факти за православната вяра, християнските добродетели и духовните традиции, свързани с нашия град.

Посещението се превърна в ценен урок извън класната стая, който обогати знанията на учениците и ги докосна до духовното и културното наследство на Сливен.

Благодарим на отец Йоан за топлото посрещане, интересния разказ и споделените знания!

Честит празник, Сливен! Нека пазим традициите, вярата и обичта към родния град и ги предаваме на следващите поколения!