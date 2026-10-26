Честит празник, Сливен!

Второкласниците от ОУ „Елисавета Багряна“ отбелязаха празника на град Сливен – Димитровден, с многобройни инициативи, посветени на историята, красотата, забележителностите и несломимия дух на родния град.
Учениците се включиха в тематичната изложба „Моят град в рисунки“. Те пресъздадоха с бои и моливи емблематични места, културни и природни забележителности, както и своето любимо кътче от Сливен и околностите.
Интересна презентация и образователен филм събудиха у децата любопитството към миналото и славните традиции на града ни. Малките ученици слушаха легенди за войводите и сините камъни, за Карандила и Халката... Споделяха свои лични впечатления от родния край!
Малките сливналии пожелават честит празник на всички, които носят Сливен в сърцата си!