27.10.2026 08:00 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 71

Стефан Радев откри обновената зала „Сирак Скитник“ и Националната изложба „Сливен’2026“. Трендафила Трендафилова спечели голямата награда „Сирак Скитник“ за творбата „Attempt to balance“.

Обновената изложбена зала „Сирак Скитник“ в Сливен отвори врати на Димитровден, 26 октомври, с откриването на Националната изложба за изобразително изкуство „Сливен’2026“ и церемония по награждаване на отличените автори. Кметът на общината Стефан Радев приветства художниците и гостите и официално откри обновеното пространство.

След основен ремонт, реализиран по проект с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост, една от знаковите за града художествени зали отново посреща участниците в националната изложба. През последните две години събитието се провеждаше в Драматичен театър „Стефан Киров“ заради ремонтните дейности. Обновяването на сградата осигурява по-добри условия за представяне на изкуството и достъпна среда за посетителите.

В Националната изложба „Сливен’2026“ участват автори от различни части на страната с произведения в областта на живописта, графиката, скулптурата и неконвенционалните форми на изобразителното изкуство.

Голямата награда „Сирак Скитник“ за 2026 г. бе присъдена на Трендафила Трендафилова за творбата „Attempt to balance“.

В категория „Живопис“ първа награда получи Ангеларий Димитров за „Anonymous“, а втората бе присъдена на Велин Динев за „Абстракция“.

В категория „Графика“ първа награда спечели Цвета Петрова за творбите „Пазителите на тишината“, „Пазителите на тайната“ и „Пазителите на изгрева“. Второто място бе за Христо Георгиев с „В сянката на Примитив“.

В категория „Скулптура“ първа награда получи Цветан Цветков за „Интервенция I“ и „Интервенция II“, а втората бе присъдена на Николай Маринов за „Възможна среща“.

В категория „Неконвенционални форми“ бе отличена Антония Маринова-Crazy за „Равновесие в синьо“. Наградата за млад автор получи Петър Попов за „Друмник“, а отличието за сливенски автор бе присъдено на Благовеста Желязкова за „We are going to the light“. Наградата на Съюза на българските художници бе връчена на Вълка Парушева за „Привечер“.

В рамките на събитието бяха отличени и участниците в третото издание на Националния конкурс за живописна творба „По стъпките на Сирак Скитник“, който насърчава младите таланти и интереса им към изобразителното изкуство.

Националната изложба „Сливен“ се организира от Община Сливен, Художествената галерия „Димитър Добрович“, Представителството на Съюза на българските художници в Сливен, Дружеството на художниците – Сливен, Съюза на българските художници и Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“.