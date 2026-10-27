От днес влизат в сила нови правила за регистрация на автомобилите

27.10.2026 10:43 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 83

ОДМВР-Сливен напомня на водачите и собственици на автомобили, че от днес влизат в сила нови правила при регистрация на пътните превозни средства. Измененията и допълненията в Наредба I-45/2000 г. на МВР, с която е регламентиран редът за регистриране и отчет на пътните превозни средства /ППС/, са обнародвани в брой 97 на Държавен вестник от 23.10.2026 година. Промените засягат проверките на автомобилите, издаването на транзитни номера, смяната на двигатели и регистрацията на превозни средства, придобити по наследство.

От сектор „Пътна полиция“-Сливен предоставят информация за промените при най-често използваните административни услуги:

Задължителна проверка на ППС на канал се извършва:

- При промяна на неговата регистрация в друга област;

- При промяна на собствеността, когато от първата регистрация на превозното средство не са изминали повече от 10 години;

Отпада изискването за проверка на канал:

- За ППС с регистрация в България повече от 10 години;

- При промяна на вида на горивото и на екологичната категорията в свидетелството за регистрация на МПС /СРМПС/;

- За издаване на дубликат при изгубена част I или част II на СРМПС.

Въвеждат се и ограничения за транзитните регистрационни табели. За едно и също превозно средство те ще могат да бъдат издавани най-много три пъти.

При промяна на двигател:

- Не се изисква представяне на документ за собственост;

- Номерът на двигателя се вписва при проверка на канал;

- Ако смененият двигател е с различен код/тип, се изисква технотест и удостоверение за промяна на конструкцията.

Когато ППС е придобито от две или повече лица по наследство:

- Регистрация може да се извърши по искане от един наследник без писмено пълномощно, като в СРМПС се вписват всички останали съсобственици;

- Прекратяване на регистрация може да се извърши от един наследник, но само по следните причини: разкомплектоване; тотална щета; конфискация/отнемане на превозното средство; унищожаване при пожар или природно бедствие.

В другите случаи заявлението се подава от всички наследници или от единия от тях с пълномощно от останалите.

Промените предвиждат и служебно прекратяване на регистрацията на автомобили, чиито собственици са починали преди 7 септември 2025 г., ако наследниците не са заявили промяната в собствеността.

Това ще се случи след изтичането на шест месеца от влизането в сила на новите правила, тоест след 27 април 2027 г.. Тази мярка цели да актуализира данните в Националния регистър на пътните превозни средства и техните собственици.