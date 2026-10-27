Творческа работилница по повод Деня на народните будители

Една искра е достатъчна, за да прогони тъмнината.
Такава е искрата на будителите. Малка, тиха, но вечна.
От нея се раждат училища, книги и свободна България. От нея сме и ние днес. Носим я в себе си.
По повод 1 ноември - Деня на народните будители,
Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен кани най-малките на творческа работилница, посветена на паметта и силата.
Защото да помниш, е най-чистата форма на признателност.
Кога: 31 октомври, събота, от 10:00 до 12:00 ч. или от 14:00 до 16:00 ч.
Къде: сградата на РИМ - Сливен
Необходимо е предварително записване на тел. 0879514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.
Очакваме Ви!